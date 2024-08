UFFICIALE Inter, stavolta è finita: addio a titolo definitivo

I campioni d’Italia hanno il chiaro compito di provare a replicare la straordinaria annata scorsa, andando ad innalzare ulteriormente il tiro in ambito europeo. Per farlo servirà un organico più profondo soprattutto nelle scelte offensive, con Taremi come colpo arrivato proprio in questa ottica.

Intanto è tempo anche dei saluti per alcuni calciatori che non fanno parte del progetto. Tra questi Lucien Agoumè classe 2002 finito al Siviglia a titolo definitivo con un contratto fino al 2028.

Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso club meneghino che ha scritto in una nota: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia: il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo”.