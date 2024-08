Nerazzurri avvertiti, prezzo fissato: servono 30 milioni

Il club fissa il prezzo e avverte i nerazzurri: servono 30 milioni di euro

Dopo una stagione storica è tempo di ripartire e guardare a quella che sarà la nuova annata. Annata dove la Champions League vedrà cinque squadre italiane protagoniste.

Tra le compagini impegnate ci sarà anche l’Atalanta, che tra pochi giorni disputerà un match storico contro il Real Madrid: la finale di Supercoppa Europea. Il club nerazzurro ha perso Gianluca Scamacca per infortunio e l’attaccante italiano resterà fuori almeno 6 mesi. Una perdita pesantissima per Gian Piero Gasperini, con il club che ora sta guardando con attenzione al mercato per regalare rinforzi al tecnico di Grugliasco. Uno dei nomi più caldi e chiacchierati è quello di Nico Gonzalez, argentino della Fiorentina, che piace tanto anche alla Juventus. Per il reparto offensivo però attenzione ad altre possibili soluzioni.

Inter e Atalanta, il Chelsea rinuncia ad O’Riley: costa 30 milioni

Nel ruolo di trequartista l’Atalanta insiste infatti da tempo per Matt O’Riley, centrocampista offensivo nato in Inghilterra ma nazionale danese che oltre agli orobici piace tanto anche all’Inter.

Lo scorso anno O’Riley ha segnato 19 gol in stagione con la maglia del Celtic. Numeri che hanno attirato su di lui l’interesse di numerose squadre, come appunto le due società italiane. Tra queste c’è anche il Chelsea, che avrebbe però rinunciato all’acquisto del giocatore. Ne sono sicuri dall’Inghilterra. ‘Football Insider’ riferisce che il danese non è in cima alla lista degli obiettivi dei ‘Blues’. La società non è intenzionata a concretizzare il suo acquisto in questa sessione di mercato, anche se il club londinese è consapevole che il Celtic dovrà combattere duramente per tenerselo.

Per cercare di allontanare le pretendenti o quantomeno guadagnare il più possibile, gli scozzesi hanno fissato il prezzo del classe 2000. Si parla di 30 milioni di euro. Una cifra certamente importante che potrebbe far vacillare diverse pretendenti. Il Chelsea sembra subito aver fatto marcia indietro. L’Atalanta dovrà valutare con attenzione la situazione, visto l’infortunio di Scamacca. E nel frattempo attenzione anche all’Inter, nelle ultime ore accostata al danese, anche se i nerazzurri restano certamente molto coperti in mediana. Dalla corsa, poi, non va escluso il Southampton, che resta vigile e spera di beffare la concorrenza.