Milan, l’affare si chiude domani: ecco le cifre

Il Milan si avvicina a un altro colpo in entrata del suo mercato, domani la giornata chiave: dettagli e cifre dell’affare

Per il Milan è arrivato il momento di stringere i tempi e portare a casa altri colpi pesanti sul mercato. Dopo Morata e Pavlovic, domani potrebbe essere la giornata decisiva per il terzo nuovo innesto per la squadra di Paulo Fonseca.

Sempre in corso, con il Tottenham, i contatti per Emerson Royal e per il brasiliano potremmo essere arrivati a una svolta sostanziale. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di ‘Relevo’, domani ci sarà un ulteriore contatto con i londinesi per addivenire a un accordo. L’intenzione del Milan è provare a chiudere definitivamente la trattativa e sembrerebbe esserci ottimismo in tal senso. Il Diavolo potrebbe riuscire a condurre in porto l’affare per una cifra totale tra i 15 e i 16 milioni di euro, comprensivi di bonus, per il laterale verdeoro. Non resta che attendere per scoprire se sarà effettivamente fumata bianca.