Liga nel caos, Barcellona retrocesso per il caso Negreira

Scoppia nuovamente il caos sul Barcellona: i blaugrana rischiano grosso la retrocessione, che cosa succede

Gli ultimi anni, per numerose vicende, non sono stati semplici per il Barcellona, in campo e fuori. Il club blaugrana è costretto a fronteggiare altre difficoltà oltre a quelle economiche. E si allunga addirittura lo spettro della retrocessione su di loro.

Torna d’attualità infatti il caso Negreira, che aveva scosso il calcio spagnolo tempo fa. Era questi l’ex arbitro e consulente del Barcellona indagato per pagamenti illeciti ricevuti dal club e per aver rilasciato informazioni riservate dall’interno del mondo arbitrale. La pietra dello scandalo, secondo nuove indagini della Guardia Civil spagnola, sarebbero tre milioni di euro presenti sul conto della compagna di Negreira, Ana Paula Rufas. Una cifra che al momento non ha una giustificazione ufficiale e sulla quale stanno procedendo gli accertamenti da parte della giustizia ordinaria. Qualora dovesse emergere come frutto di pagamenti illeciti, secondo ‘Elgodigital.com’ potrebbe configurarsi per il Barcellona addirittura la retrocessione in terza serie, la Primera Federacion.