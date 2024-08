Juventus, scatta l’allarme per Giuntoli e Motta: “Società in liquidazione tecnica”

Le ultime news Juventus riguardano le mosse di mercato di Giuntoli per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Per qualcuno il club è in liquidazione tecnica

La Juventus sta operando una vera e propria rivoluzione sul mercato. Ai quattro colpi già messi a segno dal dt Giuntoli, se ne dovrebbero aggiungere almeno altre tre, se non addirittura quattro per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Di pari passo, la Juve sta cercando di sfoltire la rosa, con le buone e con le cattive. A tal proposito hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del tecnico italo-brasiliano dopo l’amichevole contro il Brest sugli esuberi tra cui Federico Chiesa. Come vi abbiamo raccontato a Calciomercato.it, in settimana il suo agente Fali Ramadani è atteso in Italia per fare il punto della situazione con la dirigenza bianconera. Sul tema dei calciatori messi fuori rosa, è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso juventino Graziano Campi, che ha espresso il suo parere su ‘X’, rispondendo anche a qualche utente: “Una società che mette fuori rosa dieci giocatori, dopo averne già venduti sei, è in liquidazione tecnica. La situazione economica non è drammatica, ma neanche dopo i due settimi posti ci fu una rivoluzione simile. Mi sembra isteria. Chiesa? E’ scelta economica della società. Motta sa che c’è un budget: il resto lo fa Giuntoli e lui non mette i bastoni tra le ruote. La programmazione non può essere avere a inizio agosto sedici giocatori in rosa e dieci fuori rosa, con zero euro di budget“.