Scambio Chiesa-Frattesi, l’annuncio: “Ci guadagna solo uno”

Dopo le ultime indiscrezioni, si accende il dibattito sullo scambio tra Chiesa e Frattesi: “Mi sembra uno scambio impari”

Il tema del giorno è chiaramente quello riguardante l’indiscrezione di un possibile scambio tra Federico Chiesa e Davide Frattesi imbastito tra Juventus e Inter.

La situazione dell’esterno offensivo bianconero e della Nazionale è ormai nota a tutti, soprattutto dopo le parole di Thiago Motta, mentre intorno al centrocampista nerazzurro filtra un po’ di insoddisfazione riguardo al poco spazio trovato con Simone Inzaghi. Tanti sono i commenti su questa possibile maxi operazione di mercato, che farebbe parlare nuovamente Inter e Juventus tra di loro.



Orsi non ha dubbi sullo scambio con Chiesa: “Ci guadagnerebbe Frattesi”

Ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi ha commentato così il possibile scambio tra Federico Chiesa e Davide Frattesi: “Chi ci guadagnerebbe è Frattesi, che giocherebbe di più”.

Molti più dubbi, invece, riguardano il numero 7 bianconero: “Chiesa non lo so, dove giocherebbe all’Inter? Alla Fiorentina ha giocato come quinto con Paulo Sousa, ma era un ragazzo e prima degli infortuni. Mi sembra uno scambio impari, nel senso che Frattesi alla Juve è un si mentre Chiesa all’Inter è un boh. A Chiesa servirebbe giocare per ritrovare la condizione e all’Inter non so se gli garantirebbero un posto da titolare”. Insomma, Chiesa rischia di rappresentare una grossa incognita pure in casa Inter.