Juventus, nuova pista in Serie A per Chiesa: intreccio con il Barcellona

Federico Chiesa a un passo dall’addio alla Juventus, destinazione a sorpresa in Serie A ma c’è l’intreccio con un giocatore del Barcellona

Solo conferme sull’addio di Federico Chiesa alla Juventus. Dopo le frasi di Thiago Motta a margine della partita con il Brest, anche l’eliminazione, nello store ufficiale del club, delle divise ufficiali con nome e numero di maglia del giocatore. Ora, però, occorrerà capire quale sarà la sua prossima squadra, un rebus non facile da sciogliere.

Ci sono diverse ipotesi in Serie A che vengono portate avanti, anche una suggestione che potrebbe portarlo all’Inter. Su Calciomercato.it, vi abbiamo parlato, in questi giorni, dell’idea di scambio tra Napoli e Juventus tra Chiesa e Raspadori. Ma c’è anche un’altra eventualità che potrebbe materializzarsi, anche se al momento è ancora piuttosto complessa.

Tra le pretendenti, spunta infatti la Lazio. Secondo ‘Il Messaggero’, il club capitolino inizierebbe a sognare il colpaccio, fidando nel fatto che nella situazione attuale la Juventus dovrà necessariamente rivedere al ribasso le pretese per il cartellino, scendendo anche al di sotto dei 20 milioni di euro. Il problema sarebbe rappresentato dall’ingaggio del giocatore, che si cercherebbe di spalmare su più anni con uno stipendio annuale da 4 milioni.

In alternativa, nel ruolo di esterno d’attacco, la Lazio continua a seguire Vitor Roque, che secondo ‘Sport’, in Spagna, avrebbe dato priorità ai biancocelesti. Per il momento, il Barcellona ha chiuso la porta a una prima offerta da 20 milioni più il 50% sulla futura rivendita, i blaugrana preferirebbero l’operazione in prestito secco che però i capitolini non gradirebbero troppo. Situazione da monitorare, anche qui l’avanzare del mercato potrebbe indurre valutazioni differenti.