Allarme Inter, Inzaghi perde altri due big: UFFICIALE l’esito degli esami

Allarme Inter in vista dell’inizio del campionato, Inzaghi perde altri due big. L’esito degli esami ed i tempi di recupero: il comunicato del club nerazzurro

Dopo Taremi, si ferma un altro attaccante ed anche un altro big in casa Inter. Simone Inzaghi ne perde due in un colpo solo, è arrivato il comunicato del club.

L’Inter deve fare i conti con gli infortuni di Arnautovic e Zielinski. Come annunciato dalla società nella nota ufficiale, “esami clinici e strumentali per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

“Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima”, conclude il comunicato. Dopo Taremi, un’altra doppia tegola per Inzaghi e la sua squadra in vista dell’esordio in campionato. Il debutto in Serie A dei campioni in carica è in programma sabato 17 agosto, sul campo del Genoa di Gilardino.