Scivolone in amichevole, l’allenatore è una furia: “Come ca**o giochiamo”

La stagione 2024/2025 non è ancora iniziata, ma l’attenzione è già altissima: allenatore infuriato in amichevole

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione di Serie A, ma anche le amichevoli pre-campionato vengono prese sul serio.

Mancano tredici giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, ma nessuno vuole farsi trovare impreparato. È il caso, in particolar modo, di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che dopo la vittoria dell’Europa League e la finale di Coppa Italia persa con la Juventus punta a vivere un’altra stagione da protagonista nel campionato di massima serie. E Gian Piero Gasperini, alla sua nona stagione consecutiva sulla panchina della formazione bergamasca, come sempre non vuole lasciare nulla al caso.

Del resto, i risultati arrivati in questi anni e la crescita dei tantissimi calciatori ‘esplosi’ con la maglia della Dea sono soprattutto frutto dell’applicazione del tecnico di origino piemontesi, da sempre capace di tirare fuori il massimo da ogni suo calciatore e di sfruttarne al massimo le caratteristiche tecniche anche grazie ad una maniacale attenzione durante la fase precampionato, con un occhio rivolto alla preparazione atletica, ma anche e soprattutto a quella tattica, in particolar modo per i nuovi calciatori.

Atalanta, lo sfogo di Gasperini in amichevole

Una applicazione venuta fuori anche quest’oggi, in occasione dell’amichevole precampionato giocata allo stadio Ennio Tardini di Parma contro i padroni di casa, neopromossi in Serie A e tra le candidate a sorprese del prossimo campionato di massima serie.

Il primo tempo della sgambatura con i ducali è finita con i gialloblu avanti per due gol a uno. Ad aprire le marcature, l’attaccante rumeno Dennis Man prima del momentaneo raddoppio parmense siglato Bonny. Due gol subiti nel giro di pochi minuti da parte dell’Atalanta, poi capace di riaprire i giochi con la marcatura del ‘solito’ Ademola Lookman, a segno prima dell’intervallo.

Una prestazione, quella offerta nel primo tempo da Marten de Roon e compagni, che non è affatto piaciuta a Gian Piero Gasperini il quale ha approfittato del primo cooling break per richiamare all’attenzione i suoi giocatori. “Come ca**o giochiamo” ha detto ad alta voce il tecnico nerazzurro rivolgendosi ai suoi giocatori, evidentemente insoddisfatto del rendimento della sua squadra in campo quando mancano due settimane alla prima di campionato sul campo del Lecce, sfida che sarà preceduta dalla finalissima di Supercoppa Europea con il Real Madrid di Carlo Ancelotti in programma il prossimo 14 agosto.