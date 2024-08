Infortunio in amichevole, era appena arrivato: “Gli è uscita la spalla”

Il campionato sta per iniziare ma per gli allenatori ci sono già le prime defezioni con cui dover fare i conti

Mancano poche settimane all’inizio della stagione e dalle amichevoli estive arrivano brutte notizie per gli allenatori, costretti già a fare i conti con i primi infortuni stagionali.

Mancano poche settimane all’inizio dei campionati professionistici e per gli allenatori non mancano le prime grane stagionali. Tra arrivi mancati dal mercato e lacune nelle rose, spuntano anche i primi infortuni stagionali per i tecnici delle squadre che si apprestano a disputare i rispettivi campionati. Infortuni che arrivano sia dagli allenamenti della preparazione estiva, ma anche è soprattutto dalle consuete amichevoli pre-campionato.

È accaduto, ad esempio, al terzino del Milan Alessandro Florenzi, ma anche al portiere Sportiello e non solo. In poche ore si sono fermati anche Aebischer del Bologna e Mazzocchi del Napoli e Mehdi Taremi dell’Inter, molti dei quali rischiano di saltare le prime partite del campionato di Serie A che inizierà il prossimo 17 agosto con la sfida di Marassi tra Genoa e Inter.

Infortunio in amichevole, rischia un lungo stop

Gli infortuni si registrano anche in Serie B. Nelle scorse ore è accaduto a Tjas Begic, centrocampista sloveno classe 2003 che il Frosinone di Vincenzo Vivarini ha prelevato in prestito dal Parma. E due giorni dopo il suo arrivo in giallazzurro, l’ex Vicenza è incappato in un grave infortunio.

In occasione dell’amichevole disputata nelle scorse ore con la Lazio (terminata con la vittoria dei biancocelesti per 2-0 grazie alle reti di Vecino e Zaccagni) il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Gorica è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena undici minuti di partita a causa di un infortunio a seguito di uno scontro di gioco. Una vera maledizione per i ciociari, dato che Tjas Begic – arrivato da soli due giorni – era subentrato alla ripresa per sostituire l’attaccante georgiano Giorgi Kvernadze.

Lo stesso tecnico dei ciociari Vincenzo Vivarini a fine partita ha parlato di “unica nota negativa” riferendosi proprio all’infortunio di Tjas Begic. L’allenatore ex Catanzaro ha spiegato: “Ci teneva a mettersi in evidenza e ha molte qualità”. Poi, in merito all’infortunio: “Gli è uscita la spalla, poi è rientrata” e ora “valuteremo i tempi di recupero”.