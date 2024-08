Inter, ‘giallo’ Taremi: ecco i tempi di recupero dell’attaccante

‘Giallo’ Taremi: ecco i tempi di recupero dell’attaccante iraniano dopo lo stop delle scorse ore. Debutto in Serie A sempre più a rischio

Simone Inzaghi e l’Inter perdono Medhi Taremi per le prossime settimane. L’attaccante iraniano è alla prese con un problema muscolare e sarà costretto ai box.

Come comunicato dall’Inter, l’ex Porto ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. In un primo momento si è parlato di tempi di recupero intorno ai 10-15 giorni. Il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, invece, riferisce che Taremi ne avrà per circa tre settimane.

I tempi di recupero potrebbero così allungarsi per l’esperto centravanti, già a rischio per l’esordio in Serie A dei campioni d’Italia sul campo del Genoa. I nerazzurri esordiranno sabato 17 agosto contro la squadra di Gilardino. Successivamente, il debutto a San Siro in programma sabato 24 agosto contro il Lecce. Taremi rischia di saltare entrambi i match. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.