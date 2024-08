Milan, salta il colpo chiesto da Fonseca: “Tenetevelo”

Dietrofront del Milan sul mercato, i rossoneri ci ripensano: commenti impietosi sull’obiettivo del Diavolo

Giorno dopo giorno, si avvicina l’inizio del campionato e dunque, per tutte le contendenti dell’Inter campione d’Italia, aumenta la necessità di mettere a segno le operazioni chiave sul mercato. Alle spalle dei nerazzurri, tutte le principali rivali sono ancora in un certo ritardo. Compreso il Milan, che sta cercando di recuperare.

Morata e Pavlovic sono stati ottimi colpi, ma occorrono altri innesti. Diversi obiettivi in vari reparti, con la rincorsa a un attaccante di riserva, con Fullkrug ormai diretto in Inghilterra, che verte su Tammy Abraham. Giocatore che godrebbe della stima di Fonseca, ma che come obiettivo non convince tantissimo l’ambiente.

L’attaccante britannico è sceso in campo nell’amichevole che la Roma ha disputato con i greci dell’Olympiacos. Schierato titolare da De Rossi, ha giocato solo nel primo tempo, lasciando spazio poi al nuovo acquisto Dovbyk. Una prestazione piuttosto negativa e segnata da errori. Con alcuni commenti sui social in cui i tifosi milanisti hanno sottolineato come si tratterebbe di un acquisto non azzeccato, soprattutto non alle cifre richieste dai giallorossi. E gli stessi tifosi giallorossi hanno ironizzato sulla vicenda: “Non se lo compra più nessuno”. Ecco alcuni messaggi apparsi su ‘X’:

Un mediano e un terzino che sappia difendere, #Zalewski e #Abraham non li comprerà più nessuno. — freebet (@herrj73) August 3, 2024

Se il Milan sta guardando la partita di #Abraham ci danno 20 milioni di calci in culo. — RDS (@R_D_S_1927) August 3, 2024

@acmilan non guardate Roma – Olympiakos altrimenti ci ripensate #abraham — Lorenzo (@LastKngg) August 3, 2024

Spezzano i romanisti che vogliono pure abraham pagato hahahah se glielo leviamo gli facciamo solo un favore ahahahahha “ao dateci 30 mioni” ma tenetevelo stretto e caro vi prego — Samuele 1️⃣9️⃣ (@TrenoTHEO1899) August 3, 2024

Su questo social sta passando la narrazione che visto che si mangia i gol allora è una punta brava tecnicamente e nel gioco relazionale… Abraham è semplicemente scarso in tutto https://t.co/MjUTjle6O6 — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) August 3, 2024