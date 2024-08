Milan, nuovo summit di mercato: decisi quattro acquisti, ecco i nomi

Il Milan prova a stringere i tempi sul mercato, rossoneri che devono ancora completare la rosa: saranno quattro i prossimi colpi

Il Milan si avvia a concludere la sua tournée negli Stati Uniti, ultimi giorni oltre oceano con l’ultima amichevole in programma con il Barcellona che si svolgerà quando in Italia saremo nel corso della notte tra il 6 e il 7 agosto. I rossoneri sognano un prestigioso tris dopo aver già battuto il Manchester City e il Real Madrid, ma riflettono anche su altri aspetti fondamentali, quelli che riguardano il mercato.

Mancano meno di due settimane al via del campionato e bisogna sbrigarsi a regalare a Fonseca i rinforzi richiesti per far sì che il Diavolo possa puntare in alto. Dopo Morata e Pavlovic, i rossoneri hanno in mente di accelerare definitivamente per determinati obiettivi. I nomi sono stati scelti e confermati, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, nel corso dell’ultimo summit tra Furlani, Ibrahimovic e il dt Moncada che ha raggiunto gli altri quadri dirigenziali del club negli USA. C’è unità di vedute sul tema e dunque, avanti tutta per un poker che nei desideri del Milan dovrebbe essere rappresentato da Fofana, Manu Kone, Emerson Royal e Abraham. Completando in questo modo quello che sarebbe un mercato di alto profilo.