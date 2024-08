Juventus tradita, il pupillo di Giuntoli offerto ad un’altra big

Nuovo colpo di scena dalla Spagna: così per la Juventus la strada diventa sempre più in salita. Ecco cosa sta succedendo

Consapevole della necessità di puntellare ulteriormente un organico ancora in costruzione, la Juventus ha intenzione di accelerare i tempi per chiudere le diverse trattative impostate nelle scorse settimane. In attesa di sciogliere non pochi dubbi sui tanti esuberi attualmente in rosa, Giuntoli sta continuando a scandagliare il terreno anche in entrata. Alla luce della partenza di Matias Soulé e della situazione determinatasi sul fronte Chiesa, l’acquisto di almeno un esterno offensivo è diventata una priorità per la ‘Vecchia Signora’.

Da obiettivo concreto a vero e proprio spauracchio, però, il passo è breve. Non è un caso che, per motivi diversi, fino a questo momento le tracce di mercato per puntellare la corsia destra non hanno ancora preso quota. Da Sancho a Conceiçao passando per Pepe e Galeno; situazioni diverse, accomunate però dall’assenza dell’accordo tra la Juventus e il club di appartenenza. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, con il quale può essere riletto anche l’evolvere della trattativa Adeyemi, che il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di cedere. Proprio sull’esterno offensivo dei gialloneri, però, trapela un’ulteriore indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Adeyemi possibile occasione per il Barcellona

Secondo quanto evidenziato da elgoldigital, infatti, Adeyemi potrebbe rappresentare un’occasione credibile per il Barcellona nel caso in cui i catalani non dovessero riuscire a mettere le mani su Nico Williams. Protagonista di un sontuoso Europeo, il nazionale spagnolo è finito ormai da settimane nel mirino del Barcellona. Tuttavia, i blaugrana non sono ancora riusciti a far saltare il banco con l’Athletic Club di Bilbao e continuano a temporeggiare per trovare l’incastro giusto.

Ragion per cui, sebbene fino a questo momento i catalani non abbiano ancora intavolato una trattativa per Adeyemi, la candidatura del jolly tedesco potrebbe prendere quota nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la telenovela Nico Williams. A tal proposito, il profilo di Adeyemi sarebbe stato già posto sotto l’attenzione degli uomini mercato del Barcellona. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che secondo quanto evidenziato dalla Bild, il Borussia Dortmund chiede almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative per Adeyemi. Un intreccio assolutamente intricato.