Balotelli, il clamoroso ritorno: l’indizio social

Clamoroso ritorno di Mario Balotelli, il post sui social dell’attaccante fa impazzire i tifosi: cosa sta succedendo

Nonostante tutto, Mario Balotelli è un nome che riesce sempre ad attirare l’attenzione. C’è grande curiosità, a distanza di anni, sulle avventure calcistiche dell’attaccante classe 1990. Che sembrava destinato al Corinthians, in Brasile, prima che saltasse tutto.

Il giocatore è ancora alla ricerca di una squadra. E si è rivisto a sorpresa, oggi, a Milanello, come ha documentato sul proprio profilo Instagram con una storia. “Si torna sempre a casa“, ha scritto in una frase come didascalia di commento. Non si tratta, naturalmente, di un ritorno al Milan da giocatore, ma di una visita di cortesia al club rossonero, per il quale ha militato in passato, lasciando un buon ricordo. Del resto, vale la pena ricordare che Balotelli è anche un dichiarato tifoso milanista. Per scoprire la sua prossima squadra, dopo la fine dell’avventura con i turchi dell’Adana Demirspor, dovremo ancora aspettare.