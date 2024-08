Allegri torna subito in panchina: le cifre hanno preso il volo

Dopo l’addio alla Juventus Max Allegri è pronto a tuffarsi immediatamente in una nuova esperienza. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Non sono passati molti mesi dall’ultima partita di Allegri alla guida della Juventus. Il successo contro l’Atalanta, valso la vittoria della Coppa Italia, è stato sostanzialmente ‘superato’ da quanto successo nei minuti immediatamente successivi al triplice fischio. Situazione solo in parte risolta con l’accordo trovato per la rescissione del contratto con il club bianconero. La decisione dei vertici dirigenziali bianconeri di affidare la panchina della ‘Vecchia Signora’ prima a Montero e poi a Thiago Motta ne è stata un’inevitabile conseguenza.

E Allegri? Fino a questo momento il tecnico livornese si è preso del tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Se si escludono qualche sirena dall’Arabia, infatti, l’ex allenatore della Juventus non ha ricevuto proposte concrete e sta valutando il da farsi, in attesa di spiragli importanti da poter sfruttare. Le parole del suo agente Giovanni Branchini, che ha rivelato come Allegri sia in attesa di un progetto importante, si inseriscono proprio in questa direzione. Tuttavia, volente o nolente, Allegri continua a far parlare di sé, alimentando non pochi spunti soprattutto in ottica…bookmakers. Secondo quanto evidenziato da Agimeg, infatti, One Gol non ha affatto chiuso le porte all’ipotesi di vedere Allegri in Arabia Saudita: binomio mancato a 7.50. A completare il podio virtuale, inoltre, ci sono anche invece le opzioni “Allegri commissario tecnico dell’Italia” (a quota 10), a cui segue l‘ipotesi MLS, bancata a 15 volte la posta. I principali top club, Bayern Monaco e Psg, le cui panchine sono però già occupate, si trovano invece a quota 30. Staremo a vedere cosa succederà.