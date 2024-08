“Primi giorni complessi”: Zielinski non nasconde le difficoltà

Piotr Zielinki parla del suo approdo all’Inter e non nasconde le difficoltà riscontrate nei primi giorni: le sue parole

La prima impressione su Inzaghi, la scelta dell’Inter, ma anche il ricordo di Napoli: c’è tutto Zielinski nell’intervista che il centrocampista polacco ha rilasciato alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Un’intervista in cui parte proprio da Inzaghi: “Il primo impatto è stato ottimo, parliamo molto. Rispetto al passato devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo palla”. Nuove cose da imparare in campo, ma anche fuori ed allora il polacco non nega le difficoltà avute: “I primi giorni sono stati un po’ complessi, era tutto nuovo e poi non è facile cambiare dopo 8 anni. Ma devo dire che ogni giorno va sempre meglio”.

Zielinski spiega poi la scelta Inter: “Avevo altre possibilità, sia in Italia che all’estero. Qualche club era pronto anche a pagare qualcosa a gennaio, ma guardando la qualità dei giocatori dell’Inter e come venivano schierati da Inzaghi ho pensato che fosse il posto giusto”.

Inter, Zielinski non teme la concorrenza: “Il momento arriverà”

Posto giusto ma pieno di centrocampisti di qualità, allora per Zielinski non sarà facile trovare posto: “Spero di giocare più partite possibili, ma quello che conta è farsi trovare pronti perché il tuo momento prima o poi arriva”.

Infine, l’obiettivo per questa stagione: “Oltre allo scudetto, il sogno non può che essere la Champions. Non è impossibile farcela – afferma il polacco – per una squadra capace di arrivare fino alla finale e che possiede così tanta qualità”.