Ha lasciato il ritiro, UFFICIALE: è addio al Milan

Per il Milan l’addio è ormai definitivo: ha lasciato il ritiro ed è pronto a legarsi al nuovo club, affare fatto

Dopo Morata e Pavlovic il mercato del Milan non è certo chiuso. I rossoneri devono completare il prima possibile la rosa a disposizione di Fonseca che aspetta almeno tre rinforzi prima della fine del mercato.

Il nome caldo di questi giorni è Emerson Royal: con il terzino del Tottenham c’è da tempo l’accordo sui termini personali e si sta lavorando per trovare l’intesa con gli Spurs. Fofana è un altro dei nomi che il Milan segue da tempo, anche se non si riesce ad arrivare alla fumata bianca con il Monaco.

Dal centrocampo all’attacco, dove Ibrahimovic e Moncada devono trovare un 9 che possa affiancare Morata e condividere con lui la responsabilità del reparto offensivo rossonero. Un profolo diverso dalla spagnolo, l’identikit atteso da Fonseca è quello di un centravanti d’area di rigore, capace di dare fisicità alla manovra milanista. Uno dei nomi accostati è quello di Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund, ma il tedesco è ormai lontano dall’Italia.

Calciomercato Milan, niente Fullkrug: va in Premier League

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato questa mattina l’addio dell’attaccante: il calciatore, infatti, è stato autorizzato a lasciare il ritiro della squadra di Sahin per completare la trattativa con un altro club.

Non si tratta però del Milan, ma del West Ham: la società inglese ha trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante per una cifra intorno che si avvicina ai trenta milioni di euro, cifra decisamente oltre quel che aveva intenzione di spendere i rossoneri. Per l’attacco di Fonseca ora il nome in pole è Abraham, in uscita dalla Roma e che ha già dato la sua disponibilità a vestire rossonero. Serve però trovare l’accordo con i giallorossi: si preannunciano giorni bollenti.