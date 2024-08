Dalla Juve ai dilettanti: la storia che commuove l’Italia

Una bella storia di calcio e passione sta facendo il giro dell’Italia: è passato dalla Juve ai dilettanti per un motivo ben preciso

Negli ultimi venti anni, il calcio è cambiato parecchio, con cifre sempre più esorbitanti investite da alcuni dei club più importanti del pianeta, compensi assurdi e stellari e la possibilità già in giovanissima età di avere a disposizione un patrimonio di milioni di euro. È evidente come una spinta economica tanto importante abbia portato a una delle frasi che circola di più sull’argomento, quel triste ‘non ci sono più le bandiere di una volta’.

Eppure, anche in un mondo così, qualche eccezione c’è e ne abbiamo avuto la prova anche negli ultimi giorni. Il protagonista della storia che vi raccontiamo oggi è Timothy Nocchi, di professione portiere, e che nel corso della sua carriera è stato protagonista di un lungo girovagare in giro per l’Italia.

Dopo gli inizi al Rosignano Solvay, è passato alla Carrarese, dove ha aumentato sensibilmente il suo valore di mercato, e poi alla Juve Stabia. È a quel punto che l’ha chiamato la Juventus, che ci ha puntato anche altre due volte, l’ultima per la Next Gen, con cui è riuscito anche a conquistare una Coppa Italia. Tra Spezia, Monza, Perugia, Catanzaro, Monopoli e, per ultima, il Piacenza è riuscito a mettere a referto quasi 200 presenze tra B e C in carriera. Poi ha sentito il richiamo di casa.

Nocchi torna a casa: dalla Juve al Rosignano

Parliamo di un classe 1990 che avrebbe avuto ancora qualche anno a ottimi livelli in Italia – 34 anni non sono poi così tanti per un portiere. Ma al cuor non si comanda, e dopo gli ultimi due anni al Piacenza, l’estremo difensore ha fatto una scelta legata al suo territorio e alla passione che vi attribuisce.

Infatti, ha scelto di tornare lì dove tutto era iniziato e di firmare un contratto con il Rosignano Solvay, dove sarà un idolo e un leader per la sua gente. È arrivato anche il comunicato ufficiale per festeggiare il suo ritorno a casa: “È partito dal Rosignano Solvay che aveva 15 anni per approdare alla Juventus. Ha giocato quasi 180 partite nei professionisti in serie B e C, ha vinto la Coppa Italia di serie C con la Juventus Next Gen”, ha iniziato il club. “Ora Timothy Nocchi ha fatto la scelta di vita di tornare in biancoblu, per portare in alto i colori del suo paese”. E non possiamo far altro che auguragli grande fortuna nella sua nuova avventura.