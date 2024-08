Che batosta per la Juventus: c’è la lesione, cambia il mercato

La Juventus sorpresa da una notizia che può cambiare anche il mercato: c’è la lesione, ora cambiano tutti i piani

Il pareggio 2-2 contro il Brest non è l’unica notizia non positiva nel mercato della Juventus. Contro i francesi, la squadra di Thiago Motta ha mostrato ancora di essere indietro con la preparazione quando mancano due settimane all’inizio del campionato.

Poco male, visto che la squadra deve essere ancora completata e che il gioco di Thiago Motta richiede tempo per essere assimilato. Tornando al mercato, i piani di Giuntoli potrebbero ora subire una modifica dopo l’infortunio subito dal calciatore. Come riportato da ‘abola.pt’, infatti, Francisco Conceicao è vittima di un infortunio.

Una lesione muscolare al gluteo sinistro che lo ha costretto a saltare la finale di Supercoppa contro lo Sporting: ancora da chiarire i tempi di recupero, ma resta chiaro che dovessero essere lunghi diventerebbe più difficile pensarlo ancora come un obiettivo di mercato della Juventus.

Juventus, infortunio per Conceicao: cosa cambia

Conceicao è accostato da tempo alla Juventus, anche se il Porto non ha intenzione di privarsene a cuore leggero.

La clausola presente nel contratto è scaduta il 31 luglio, ma il club portoghese non vuole scendere dai 45 milioni di euro previsti e, soprattutto, non valuta formule particolare come prestito con obbligo di riscatto, anche se le cose potrebbero cambiare con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Intanto si registra l’infortunio che può cambiare i piani: si attende l’esito degli accertamenti cui si sottoporrà il 18enne esterno offensivo, protagonista anche ad Euro 2024 con il Porto.