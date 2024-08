Vlahovic via dalla Juventus: l’offerta che fa vacillare Giuntoli

Dusan Vlahovic non sarebbe contento alla Juventus e starebbe valutando un trasferimento: c’è anche la formula a sorpresa per l’addio

L’attaccante della Juventus 2024/2025? Nessun dubbio: Dusan Vlahovic. È questa l’opinione comune considerate le mosse di mercato dei bianconeri, ma anche la mancanza di approcci importanti per il serbo.

Una quasi certezza del mercato estivo che deve però fare i conti anche con un contratto che deve essere rivisto: Vlahovic, infatti, è legato al club fino al 2026, ma con un accordo che prevede una crescita progressiva negli ultimi due anni con lo stipendio che supererebbe i 10 milioni di euro, cifra che contrasta con la nuova politica della società.

Per questo Giuntoli sta da tempo lavorando alla possibilità di prolungare l’accordo, andando però a rivedere l’ingaggio al ribasso, anche se finora non è stata trovata l’intesa. Se ne parlerà probabilmente al termine di questo mercato, sempre che Vlahovic resti in bianconero. Già perché dalla Spagna arriva la notizia di una possibile svolta nel futuro dell’attaccante serbo che negli ultimi anni non ha vissuto momento felici in bianconero, alle prese anche con le critiche piovutegli addosso dai tifosi.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Atletico: le ultime

È l’Atletico Madrid la squadra che potrebbe rompere gli indugi e puntare su Dusan Vlahovic già da quest’anno. Dopo aver perso Dovbyk, approdato alla Roma, e ritenuto Gyokeres troppo costoso, Simeone attende ancora un nuovo attaccante e il nome buono potrebbe essere proprio il 9 della Juventus.

Anzi, stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, sarebbe lo stesso Vlahovic spingerebbe per un trasferimento in Spagna. I colchoneros sarebbero ben felici di accoglierlo anche se non vorrebbero fare un investimento importante per l’attaccante, preferendo un affare in prestito con diritto di riscatto. Formula che, ovviamente, non è gradita dalla Juventus che non sembra intenzionata a cedere Vlahovic a meno di un mese dalla fine del mercato.

Per rendere possibile la cessione del serbo dovrebbero verificarsi una doppia condizione: la prima è rappresentata da una offerta importante, la classica proposta indecente; la seconda riguarda la possibilità di mettere subito a disposizione di Thiago Motta l’eventuale sostituto di Vlahovic. In entrambi i casi la situazione non sembrano esserci le condizioni per una svolta di questo tipo.