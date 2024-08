Svolta Chiesa-Juventus: doppio indizio e ribaltone bianconero

In casa Juventus si continua a lavorare tra campo e mercato. Un nome attorno al quale ruotano le strategie dei bianconeri è quello di Federico Chiesa. Le ultime

La nuova Juventus di Thiago Motta passa inevitabilmente anche dai test in campo, motivo per cui cresce l’attesa e la curiosità per la sfida amichevole contro il Brest, seconda uscita stagionale dopo il pesante ko per 3-0 contro il Norimberga.

L’appuntamento è per domani sera a Pescara, con calcio d’inizio previsto per le ore 21 in una sfida che darà certamente qualche indicazione in più rispetto alla prima uscita nella quale non mancavano gli assenti. Tanti giovani e riserve contro i tedeschi, mentre per la gara dell’Adriatico dovrebbe vedersi qualcosina in più della Juventus di Motta anche dal punto di vista strettamente degli uomini.

Una partita amichevole che oltre a dare indicazioni di campo potrebbe darne alcune anche di mercato, a partire proprio dall’elenco dei convocati. A tal proposito non è scontato, come evidenziato da ‘Tuttosport’ che sul volo di domani per la partita ci sia anche Federico Chiesa, esterno offensivo attorno al quale girano le strategie di mercato in attacco della Juventus da un po’ di tempo.

Calciomercato Juventus, dalla convocazione alla maglia: la situazione di Chiesa

Al momento il calciatore non ha intenzione di prolungare il proprio rapporto con la società piemontese, con la quale ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Il futuro è quindi legato anche al lavoro degli agenti i quali stanno provando a trovare una soluzione. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato la missione del procuratore in Inghilterra approfondendo l’interesse di due club come Tottenham e Chelsea.

Dall’Italia all’estero, il destino di Chiesa è ancora da scrivere mentre una eventuale mancata convocazione per l’amichevole col Brest potrebbe dare un indizio importante. Così come un altro tipo di indizio sul destino arriva per ora dallo store della stessa Juventus sul quale non viene indicato il nome di Chiesa tra i calciatori già preimpostati per l’acquisto della nuova maglia. Un’assenza che fa rumore.