Scelta fatta: il Milan batte Juventus e Napoli

Il prossimo grande colpo del Milan di Cardinale in questo calciomercato estivo sarà un centrocampista. Ecco tutti i dettagli

In quest’ultimo mese scarso di calciomercato estivo il Milan potrebbe risultare tra le grandi protagoniste. Dopo un inizio a rilento e lontanissimo dalle attese dei tifosi, con l’operazione Zirkzee a confermarlo, il club di Cardinale ha accelerato chiudendo per Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Ora Ibrahimovic e soci, che hanno praticamente quasi chiuso Emerson Royal, sono concentrati sul centrocampo, per la precisione su Fofana del Monaco, da mesi l’obiettivo numero uno. Per la mediana è ancora viva pure la pista Samardzic.

Nella mente dei tifosi, non solo milanisti, rimane però ben presente l’immobilismo di inizio estate. Ma anche la confusione, figlia pure di un’organizzazione societaria forse fin troppo orizzontale. Non è un caso che sia stato proprio il Milan a vincere il sondaggio X fatto da Calciomercato.it.

Ai nostri follower avevamo chiesto “Chi ha deluso maggiormente le aspettative?” in questa finestra estiva di mercato ora che “siamo entrati nel mese decisivo per la sessione estiva”. Il ‘Diavolo’ ha sconfitto le altre big, prendendo il 34,4% dei voti.

📊MOMENTO SONDAGGIO

Siamo entrati nel mese decisivo per la sessione estiva di #calciomercato. Chi ha deluso per ora maggiormente le aspettative❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 2, 2024

Il più votato, anzi i più votati dopo il Milan sono stati – a pari merito – Juventus e Napoli col 22,7%. Quarta ed ultima l’Inter, col restante 20,7%. I nerazzurri hanno completato tre acquisti, ma due di questi (Taremi e Zielinski) erano stati definiti già prima che iniziasse questa finestra estiva.