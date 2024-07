Pavlovic ufficiale al Milan: tutte le cifre dell’operazione

Pavlovic dopo l’annuncio ufficiale del Milan: “È un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di giocare a San Siro”

Oggi il Milan ha ufficializzato il suo secondo acquisto di questo mercato estivo: Strahinja Pavlovic, difensore serbo che va a completare il pacchetto difensivo rossonero, anche se con un’uscita (vedi Thiaw, nel mirino del Newcastle) il club andrebbe a prendere un nuovo centrale.

Pavlovic aveva raggiunto un accordo col Milan a metà luglio, sulla base di un contratto quinquennale (4+1) che – come appreso da Calciomercato.it – sarà di circa 1,7 milioni di euro a stagione (circa 145mila euro al mese), poco più del doppio dell’ingaggio che percepiva in Austria.

Il 13 luglio scorso CM.IT vi aveva anche anticipato che Moncada e soci volevano portare a termine l’operazione col Salisburgo sui 20 milioni di euro. E così è stato, dopo diverse settimane di trattative, con la dirigenza di via Aldo Rossi che è riuscita a chiudere esattamente alle proprie condizioni: 20 milioni di euro in tutto, 18 di parte fissa (in tre rate) più 2 di bonus.

“Sono felice ed orgoglioso di essere qui, è un’emozione incredibile”, le prime parole di Pavlovic da calciatore rossonero: “Il Milan è un sogno che diventa realtà. Mi ricordo quando due anni fa ho giocato a ‘San Siro’ contro il Milan, l’atmosfera era incredibile. Non vedo l’ora di giocare qua, ma questa volta con i tifosi che faranno il tifo per me”.