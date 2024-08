“Mai pensato di andarmene”: annuncio improvviso, Inter ‘gelata’

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le importanti dichiarazioni di un giocatore nei radar dei nerazzurri

L’Inter ha già fatto quasi tutto in questo calciomercato estivo. Quasi perché Inzaghi si aspetta ancora un difensore e una seconda punta, con la prima scelta Gudmundsson che si sta però avvicinando a grandi passi alla Fiorentina.

In realtà i nerazzurri potrebbero prendere anche un nuovo centrale, ammesso che vada via Stefan de Vrij. Qualche settimana fa l’olandese era in orbita Arabia, Al-Ittihad per la precisione, con il mancato approdo di Pioli sulla panchina dei sauditi che ha fatto tuttavia naufragare sul nascere l’operazione.

Marotta e Ausilio valutavano il classe ’92, che ha un solo anno di contratto come Acerbi, circa 15 milioni di euro, una cifra che Presidente e Ds nerazzurri avrebbero potuto utilizzare per mettere le mani su un sostituto. Su un profilo molto più giovane e meno costoso lato ingaggio, oppure su uno già affermato e ‘scartato’ da qualche top club europeo.

In quei giorni, non a caso, è tornato a circolare con forza il nome di Kim, il centrale del Napoli nell’anno del terzo Scudetto che al Bayern Monaco non è riuscito a confermarsi. I bavaresi pagarono la clausola, versando circa 50 milioni di euro nelle casse del club di De Laurentiis. Il sud-coreano ha deluso le aspettative e per questo si è ipotizzato una possibile apertura dei tedeschi, magari a mercato verso la chiusura, a un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Kim allontana l’Inter e l’ipotesi cessione: “Mai pensato di lasciare il Bayern”

Finora non risulta un’apertura del Bayern al prestito di Kim, il quale peraltro sembra intenzionato a rimanere in Baviera per riscattare la prima deludente stagione. Prima dell’amichevole col Tottenham in Sud-Corea, dove i teutonici sono in tournée, l’ex Napoli ha dichiarato di non aver “mai pensato di lasciare il Bayern”.

Kim ha escluso di avere la testa al mercato, in ottica trasferimento in un’altra società: “La mia concentrazione è solo sulla preparazione e sulla nuova stagione“. Con il neo allenatore Kompany, che è stato un grande difensore, pare esserci feeling: “Non vuole che perdiamo nell’uno contro uno”, ha sottolineato il ventisettenne il cui contratto scade a giugno 2028.