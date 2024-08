Inter, Carboni ai saluti: ci siamo, tutti i dettagli

Cessione di Valentin Carboni in via di definizione, l’Inter perfeziona i dettagli della partenza dell’argentino

Ormai da qualche giorno, avevamo parlato sulle pagine di Calciomercato.it della partenza imminente di Valentin Carboni verso il Marsiglia, con i passi avanti fatti tra l’Inter e il club francese per la definizione della formula. Il tutto era stato confermato dalle dichiarazioni in merito del presidente nerazzurro Beppe Marotta e adesso trova il suo sbocco definitivo.

L’argentino, fortemente voluto da De Zerbi, è effettivamente pronto per andare al Marsiglia. Manca, prima della partenza verso la Francia, un ultimo passaggio, che si svolgerà domani nella sede dell’Inter e riguarderà il rinnovo di contratto fino al 2029 del giocatore, del quale i nerazzurri, come anticipato, vogliono mantenere il controllo. Dunque, l’operazione, da circa 40 milioni di euro, avverrà in prestito oneroso con diritto di riscatto per i francesi e diritto di controriscatto a favore dell’Inter stessa, a cifre leggermente più alte.