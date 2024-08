Attaccante low cost per Inzaghi: tifosi dell’Inter spiazzati

L’Inter lavora tra campo e mercato per arrivare al meglio all’inizio della stagione della riconferma su alti livelli. Intanto spunta una vecchia conoscenza per l’attacco

Lavori in corso anche in casa Inter col il club nerazzurro desideroso di replicare quanto di straordinario fatto lo scorso anno. In questo senso il lavoro di Inzaghi viaggia di pari passo a quello della società che provvederà a puntellare la rosa dove serve.

Focus in particolare in attacco, reparto apparso meno profondo degli altri nella passata annata dove a dare continuità sono stati i soli Lautaro Martinez e Thuram. Per questa ragione è arrivato l’iraniano Taremi a zero dal Porto, capace di innalzare il tasso qualitativo e di esperienza, con una freccia in più all’arco di Inzaghi.

Intanto proprio l’infortunio del nuovo arrivato ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme in casa meneghina, portando la società a possibili riflessioni su altri colpi offensivi già ventilati nel recente passato. Dopotutto con Correa in uscita ed Arnautovic sempre in bilico dopo una stagione rivedibile l’Inter valuta inevitabilmente altre possibilità che il mercato potrà eventualmente offrire per completare il roster.

Calciomercato Inter, Bonazzoli occasione low cost: spunta il ritorno

Non è quindi da escludere che possa arrivare anche una quinta punta all’arco offensivo di Inzaghi, andando a rimpolpare ulteriormente la possibilità di scelta qualora la circostanza lo richiedesse.

Un potenziale affare low cost in questa ottica potrebbe essere l’ex Federico Bonazzoli, di rientro a Salerno dopo l’esperienza al Verona. L’Inter potrebbe far leva sul procuratore Tullio Tinti, lo stesso di Inzaghi, andando ad aprire ad orizzonti diversi anche dal punto di vista delle liste di Serie A e Champions visto che l’attaccante è cresciuto tra le fila nerazzurre e sarebbe quindi listato da ‘vivaio’.

In totale all’Inter con la prima squadra Bonazzoli ha messo a referto appena 9 presenze senza gol, e per lui seppur da comprimario, potrebbe essere un’occasione intrigante.