Juventus, da colpo di mercato a oggetto misterioso: è già ai saluti

La Juventus cambia strategia: da colpo di mercato a giocatore che necessita di essere rigenerato

La Juventus del direttore tecnico Cristiano Giuntoli resta tra le società più attive sul mercato. Un’altra possibile uscita per i bianconeri nelle prossime ore.

Dopo aver ceduto Dean Huijsen e Matias Soulé a Bournemouth e Roma, la Juventus si prepara ad accelerare sul mercato. Diverse le operazioni alle quali sta lavorando il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli tra entrate e uscite. Oltre alle cessioni di giocatori in esubero che consentono di fare cassa, il club bianconero valuta anche la possibilità di cedere – anche se solo a titolo temporaneo – giocatori sui quali il club punta, ma che hanno bisogno di farsi le ossa o essere “rigenerati”. E non si tratta solo di giocatori passati per la Next Generation.

Tra questi, infatti, vi è anche Tiago Djalo, difensore portoghese classe 2000 arrivato a gennaio dal Lille per circa cinque milioni di euro. Si è trattato del primo degli unici due colpi di mercato dei bianconeri dello scorso inverno (l’altro fu Carlos Alcaraz, poi tornato al Southampton), ma alla corte di Massimiliano Allegri ha trovato ben poco spazio. Dopo ben quindici partite consecutive passate in panchina, il giocatore originario della Guinea-Bissau ha fatto il suo debutto in bianconero giocando i sedici minuti finali dell’ultima partita di campionato contro il Monza dopo aver fatto anche i conti con alcuni problemi di natura fisica, dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 4 marzo del 2023.

Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per Tiago Djalo

Dopo le cessioni di Dean Huijsen e Matias Soulé a Bournemouth e Roma la Juventus proverà ad accelerare per diversi affari, tra cui la trattativa per Jean-Clair Todibo del Nizza. Un difensore da affiancare a Bremer e che limiterà ulteriormente lo spazio in difesa. Inoltre, Tiago Djalo non rientrerebbe nei piani tecnico del neo allenatore bianconero Thiago Motta.

Ecco perché per Tiago Djalo potrebbe aprirsi la pista di una cessione in prestito del difensore portoghese classe 2000. La Juventus riflette e valuta, in attesa di trovare la migliore collocazione possibile per il giocatore legatosi alla Vecchia Signora da altri due anni di contratto. E sarebbero già diverse le squadre interessate al giocatore ex Milan e Sporting, tra cui il Porto che potrebbe muoversi concretamente già nelle prossime ore per il ritorno in terra lusitana, anche se solo per una stagione, di Tiago Djalo.