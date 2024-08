Incubo senza fine: UFFICIALE l’intervento al ginocchio

Il difensore è finito ancora una volta sotto i ferri e starà fuori ancora per diversi mesi

Si è improvvisamente complicato il ritorno in campo del calciatore che sperava di potersi lasciare alle spalle una stagione per lui maledetta. Dopo la rottura del crociato della scorsa annata, nuove problematiche hanno costretto infatti il difensore a sottoporsi a nuovi esami che hanno mostrato una durissima realtà.

Come già era stato anticipato da qualche giorno, intorno alle condizioni di Perr Schuurs si era generata parecchia ansia. Una preoccupazione che è stata confermata in occasione dell’ultimo controllo medico del centrale del Torino che si è tenuto a Londra. Dinnanzi alla possibilità di andare incontro ad una terapia conservativa, la scelta è invece ricaduta su un nuovo intervento chirurgico cui il difensore olandese si è già sottoposto, come confermato dal club granata. Un lungo calvario iniziato nell’ottobre 2023 in occasione del match contro l’Inter e che non sembra ancora vedere fine.

Questa la nota ufficiale del Torino: “Perr Schuurs è stato sottoposto in data odierna ad intervento artroscopico a livello del ginocchio sinistro presso la Fortius Clinic di Londra. L’intervento ha avuto esito positivo e il calciatore rientrerà immediatamente a Torino per proseguire il percorso riabilitativo”.