Uno Spalletti alla Juventus, lo ha voluto Giuntoli

Uno Spalletti alla Juventus, la notizia a sorpresa è arrivata quest’oggi: lo ha voluto Cristiano Giuntoli

Non un bel periodo per Luciano Spalletti. Dopo la delusione europea, il commissario tecnico è finito sotto processo e la sua posizione alla guida dell’Italia messa in dubbio. Come raccontato da Calciomercato.it, se dovesse ricandidarsi a presidente della Figc Gabriele Gravina potrebbe spingere il tecnico a dimettersi e proporre il nome di Allegri per sostituirlo in Nazionale.

Per l’allenatore di Certaldo, prima ancora che fosse chiamato dalla Federcalcio per sostituire il dimissionario Mancini, si era parlato di un possibile approdo alla Juventus dopo lo scudetto al Napoli, come logica conseguenza visto i rapporti di Giuntoli e l’arrivo in bianconero del dirigente.

Proprio il Football Director del club piemontese avrebbe deciso di portare uno Spalletti a Torino nel suo staff, ma non si tratta di Luciano, attualmente vincolato alla Figc. Come riferisce ‘sportmediaset.it’, infattik, Federico Spalletti farà parte dei collaboratori di Giuntoli alla Juventus.

Juventus, arriva Federico Spalletti: deciso il ruolo

Il 29enne ha già lavorato in Serie A, con l’Udinese, ed ha avuto un’esperienza anche all’interno della Figc. Ora per lui, che a 18 anni è volato negli Stati Uniti per laurearsi in filosofia, c’è la possibilità di entrare a far parte del mondo Juventus.

In particolare Federico Spalletti rivestirà il ruolo di osservatore, lo stesso ricoperto lo scorso anno in Friuli. Da un bianconero all’altro per il secondo genito del commissario tecnico dell’Italia che inizierà la sua avventura alla Juventus.