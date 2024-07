L’Inter beffa la Juventus: blitz nerazzurro per il talentino

L’Inter potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in difesa: un giovane talento può arrivare alla corte di Simone Inzaghi

Un “mister X” per Simone Inzaghi: l’Inter lavora sottotraccia all’ingaggio di un giovane e talentuoso difensore che si è già messo in mostra a livello internazionale.

Da tempo gli uomini mercato dell’Inter, Piero Ausilio e Dario Baccin, sono al lavoro per assicurare a Simone Inzaghi un giovane e talentuoso difensore centrale. Si tratta di Yarek Gasiorowski, spagnolo (di origini polacche) classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Valencia e arrivato in prima squadra. Giocatore dotato di una importantissima mole fisica (è Yarek Gasiorowski) ha all’attivo già quattordici gettoni di presenza nel massimo campionato spagnolo, con addirittura cinque partite giocate da titolare negli ultimi sei turni della scorsa stagione di Liga. Inoltre, è reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19 con la Nazionale spagnola.

Un nome, quello di Yarek Gasiorowski, che sarebbe venuto fuori nella trattativa per il trasferimento a Milano di Josep Martinez, portiere arrivato dal Genoa e seguito dallo stesso agente, Sergio Barila. In passato il difensore classe 2005 era finito anche nel mirino della Juventus, ma piace anche ad altri importanti club europei. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2025, con una clausola rescissoria la cui cifra oscilla tra i quindici e i venti milioni di euro. Ma non solo: il Valencia ha a suo favore una opzione per un rinnovo biennale, ecco perché l’Inter non potrà fare gioco sulla ravvicinata scadenza del contratto.

Calciomercato Inter, Marotta ci prova per Gasiorowski

Il fondo Oaktree è fortemente intenzionato a puntare su giovani di talento e piazzando i vari esuberi Ausilio e Baccin stanno costruendo un vero e proprio tesoretto da reinvestire proprio in operazioni di questo tipo.

Ecco perché l’Inter potrebbe a breve formulare un’offerta concreta per Yarek Gasiorowski. Nelle scorse ore il club nerazzurro ha sistemato le pratiche per il trasferimento di Lucien Agoumé a Siviglia in attesa del ritorno a Milano di Valentin Carboni il quale andrà al Marsiglia – non a titolo definitivo – dopo la firma del rinnovo di contratto. E poi c’è Martin Satriano, promesso sposo del Brest. L’Inter spera di fare cassa anche con Radu e Correa per avere a disposizione i 15 milioni di euro necessari per tentare l’assalto a Gasiorowski. Il giocatore di origini polacche però non è l’unico nel mirino dell’Inter che segue anche Nathan Zézé del Nantes e Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo, ma fino a dicembre in prestito all’Internacional, anche se Simone Inzaghi si “accontenterebbe” anche di Ricardo Rodriguez il cui profilo però non rientrerebbe nei piani del fondo americano Oaktree.