Titolarissimo di Inzaghi accetta l’offerta: all’Inter vanno 100 milioni di euro

Scenario di mercato clamoroso in casa Inter: una colonna dei nerazzurri accetta la corte di un top club, affare da 100 milioni di euro

Quello andato in scena nella scorsa stagione è stato un vero e proprio dominio, per l’Inter, che ha tutta l’intenzione di provare a ripetersi dopo lo scudetto della seconda stella. I favori del pronostico sembrano effettivamente per i nerazzurri, almeno al momento, anche se alle spalle la concorrenza incombe.

La squadra di Simone Inzaghi può farsi forza, rispetto alle rivali più accreditate, di non avere cambiato la propria guida tecnica, di avere già messo a segno di fatto le operazioni principali di mercato in entrata e anche di aver blindato i principali big, nonostante quello che si potesse temere a fine campionato, nel momento in cui c’è stato l’avvento del fondo americano Oaktree a subentrare alla famiglia Zhang. L’intento della nuova proprietà è sì quello di garantire la sostenibilità economica, ma anche di preservare il brand continuando a vincere e per farlo occorre una rosa certamente competitiva. Ecco perché si è provveduto a rinnovi importanti come quelli di Barella e Lautaro Martinez, evitando altre cessioni pesanti. Anche se c’è un giocatore che starebbe riflettendo sull’eventualità di lasciare i nerazzurri.

Calciomercato Inter, pazzesco dalla Spagna: Bastoni dice sì al Real Madrid

Si tratta di Alessandro Bastoni, sempre nel mirino di diversi top club europei e nello specifico, a quanto pare, del Real Madrid. I ‘Blancos’ sono tra i principali estimatori del giocatore e sembrerebbero pronti all’assalto.

Ancelotti stravede per lui e secondo ‘Elgoldigital.com’ Bastoni avrebbe dato un primo assenso di massima all’idea di trasferirsi al Real. Ma è difficile pensare che l’Inter voglia privarsi di lui a cuor leggero. E per lasciarlo andare chiederebbe non meno di 100 milioni di euro sull’unghia. Operazione, dunque, al momento piuttosto complicata, anche se viste le disponibilità economiche del Real, mai dire mai.