Juventus, doppio annuncio: “Gestito male da Allegri. Berardi un rischio” | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus è sempre molto attivo in entrata e in uscita. Le ultime su Berardi, Leoni e un giocatore snobbato da Allegri

La Juventus è stata la grande protagonista del mercato italiano a luglio con tanti acquisti (da Di Gregorio a Cabal passando per Douglas Luiz e Khephren Thuram) e tante cessioni comprese le ultime dei giovani Huijsen e Soulé rientrati dai prestiti rispettivamente alla Roma e al Frosinone.

I bianconeri si candidano ad essere protagonisti anche ad agosto, con altri colpi in entrata ed altri in uscita. Non solo grandi nomi, ma anche obiettivi in Serie B e per parlarne nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it è intervenuto il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda: “Su Leoni è stata brava la Sampdoria a scoprirlo nel Padova dove non aveva giocato nemmeno tante partite. A 17 anni Pirlo lo ha mandato in campo, perdonandogli un paio di svarioni comprensibili, ma il rendimento di questo ragazzo è stato eccellente. La Samp deve chiudere il mercato con saldo a zero o attivo e quindi deve vendere dei calciatori per poterne comprare altri. Il problema per i calciatori italiani è sempre il solito: noi ci scandalizziamo per i troppi stranieri e i pochi giocatori per la Nazionale, ma le norme portano a fare operazioni all’estero perché sono più semplici. Se ad esempio la Juve volesse prendere Leoni, deve mettere una fidejussione a copertura dell’affare, mentre se prende un altro 17enne all’estero non ce n’è bisogno. le nostre regole sono da rivedere per non penalizzare i nostri giocatori”.

NICOLUSSI CAVIGLIA – “E’ un ragazzo che merita molto più considerazione di quella avuto lo scorso anno alla Juve da Massimiliano Allegri, che gli ha fatto fare una partita contro l’Inter dopo non avergli fatto fare nemmeno un minuto. Non è stato gestito bene da Allegri, merita a di giocare con continuità. Il Palermo ha ottimi elementi a centrocampo, ma sta cedendo Stulac e per completare il reparto un giocatore così sarebbe un grande acquisto”.

Calciomercato Juve, affare Berardi: Binda ‘rimprovera’ il Sassuolo

Infine Binda fa il punto sulla situazione Berardi, accostato a diversi club tra cui il Bologna che farà la Champions e la stessa Juventus che potrebbe pensare a lui in caso di cessione di Chiesa.

“C’è la grande incognita legata alle sue condizioni, perché dopo un infortunio del genere è complicato fare un investimento. Lui e il Sassuolo stanno facendo delle valutazioni su cosa sia meglio fare. Non potrà essere in campo fino a fine ottobre e bisogna vedere in che condizioni tornerà, sperando sia ancora quello che ci ha aiutato a vincere gli Europei. Oggi prenderlo alla cieca è un rischio, ma io devo rimproverare il Sassuolo: hai fatto grandi cose in 10 anni in serie a, ma quando hai un giocatore forte devi venderlo e Berardi doveva essere venduto prima e non adesso”.