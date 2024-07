Juventus, bufera social su Conte: che cosa sta succedendo

Juventus, bufera social sul grande ex Antonio Conte nel giorno del suo compleanno: che cosa sta succedendo

Compie oggi 55 anni Antonio Conte, che festeggia per la prima volta da allenatore del Napoli. Il tecnico ex Juventus ed Inter ha appena iniziato la sua nuova avventura in panchina e proverà a riportare la squadra azzurra ai vertici della Serie A dopo la stagione da incubo vissuta da campioni in carica.

“Non ho ancora fatto nulla, ma ho già l’obbligo di ripagare tutto questo affetto”. L’allenatore pugliese ha già conquistato i suoi nuovi tifosi nonostante il passato all’Inter e soprattutto la lunga militanza nella Juventus. Nel giorno del suo compleanno, anche il club bianconero sui canali social ha fatto gli auguri a Conte. Un post che ha diviso i tifosi della Juve, la maggior parte schierati però contro il tecnico. Dopo l’Inter, Conte è accusato di un altro ‘tradimento‘ ai colori bianconeri.

Juventus, tifosi contro Conte: le reazioni social al post del club

Ecco le reazioni più significative nei commenti al post di auguri della Juve.

“Non esiste più”, “chi?”, o ancora “cancellate” e “rimuovere immediatamente la stella dallo Stadium, ed intitolarla ad un vero Juventino: Massimiliano Allegri”. Non mancano però neanche i commenti in difesa dell’allenatore, che continua a dividere i tifosi della Juve.