Comunicato UFFICIALE: il club è stato ripescato in Serie B

È arrivata la decisione ufficiale dopo l’esclusione dei giorni scorsi: ripescaggio in Serie B, c’è il comunicato anche del club

Per un club che piange e vede la propria scomparsa sempre più vicina, un altro che può gioire e tirare un sospiro di sollievo.

L’estate non è soltanto la stagione dei sogni di mercato, ma anche quella delle iscrizioni ai campionati, per qualcuno un vero incubo. In Francia è arrivato l’ultimo caso di uno storico club alle prese con le difficoltà economiche: niente da fare per il Bordeaux che non è stato iscritto in Ligue 2 e non prenderà parte neanche al campionato National 1, mettendo fine alla sua gloriosa storia.

Proprio al posto dei girondini, la LFP (la Lega francese) ha ripescato il Troyes in Ligue 2. La società, che fa parte del City Group, giocherà quindi anche la prossima stagione nella serie B transalpina, nonostante la retrocessione dello scorso anno quando la squadra chiuse diciassettesima in campionato.

Ligue 2, ripescaggio per il Troyes: l’annuncio della società

Il Troyes è riuscito a passare i controlli sui conti della LFP, fondamentali per poter accedere alla Ligue 2 nella stagione che sta per iniziare, fornendo le garanzie economiche necessarie per l’iscrizione.

“Stiamo lavorando da oggi per costruire una squadra che combatterà con ambizione e rappresenterà Troyes con umiltà in questa stagione” il comunicato del club transalpino che, nell’annuncio il proprio ripescaggio, ha voluto anche rivolgere un saluto e un messaggio di sostegno al Bordeaux, ai dipendenti del club e ai suoi tifosi che stanno vivendo giornate complicate.

Con il ripescaggio della formazione che fa parte del City Group (come il Palermo nella Serie B italiana), si va a completare l’organico di Ligue 2, campionato che partirà il prossimo 17 agosto. Il Troyes debutterà in trasferta contro il Guingamp, match difficile ma per il club è già importante esserci.