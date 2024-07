Champions League, il format del nuovo sorteggio: cambia tutto

Cresce l’attesa per il debutto del nuovo format della Champions League: cambiamento radicale nella formula e nel sorteggio

Tra poco al via una stagione calcistica molto particolare, con due novità fondamentali: quella del nuovo formato del Mondiale per Club a 32 squadre, che si svolgerà in estate, e, prima, quella della nuova Champions League in una formula completamente rinnovata e appannaggio di 36 club. Un torneo con grandi aspettative per le squadre italiane, per la prima volta al via in cinque.

Come noto, non ci saranno più i classici gironcini da quattro squadre ma una fase eliminatoria che si svolgerà con otto gare per ogni squadra, classifica generale cumulativa e abbinamenti con otto avversari diversi, quattro in casa e quattro in trasferta. Le squadre saranno divise per fasce sulla base del punteggio nel ranking Uefa e si potrà essere sorteggiati con due squadre per fascia, senza poter incontrare, nella prima fase, compagini della stessa nazionalità e al massimo due di un’altra nazione.

Di queste novità si era già a conoscenza, ma da parte dell’Uefa sono arrivati chiarimenti sulla modalità effettiva del sorteggio, che sarà molto diversa rispetto al passato. Si sorteggeranno le squadre una alla volta, tramite delle palline fisiche, e il computer, mediante un software apposito, procederà in maniera automatica agli abbinamenti.

Una ulteriore particolarità è che gli avversari del sorteggio saranno conosciuti da tutte le squadre il giorno effettivo del sorteggio stesso, giovedì 29 agosto, ma per il calendario dei match bisognerà attendere due giorni dopo, sabato 31 agosto.