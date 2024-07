Scambio con l’esubero: la Juve piazza un altro colpo in Serie A

Possibile scambio con l’esubero bianconero. La Juventus prova a piazzare un altro colpo in Serie A: tutte le cifre e i dettagli

Le cessioni di Huijsen e Soulé sbloccano la seconda fase del calciomercato estivo della Juventus. Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Khéphren Thuram e Douglas Luiz, la dirigenza bianconera è infatti pronta a dare l’assalto a Todibo e Koopmeiners.

Anche le cessioni però non si fermeranno ai due Next Gen. Da Rugani e De Sciglio a McKennie e Chiesa, sono diversi i bianconeri fuori dal progetto di Thiago Motta ed alla ricerca di una nuova sistemazione. Per quanto riguarda il futuro del centrocampista americano, negli ultimi giorni è balzata in prima fila la Fiorentina. Il club di Commisso è alla ricerca di un nome importante per rinforza il centrocampo di Palladino dopo gli addii di Arthur, Duncan e soprattutto Bonaventura.

McKennie è in scadenza di contratto a giugno 2025 e, dopo aver rifiutato l’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, è finito ai margini della Juventus. Si presenta così un’importante occasione per la società viola.

Calciomercato Juve, ipotesi scambio McKennie-Amrabat: i dettagli

Nei discorsi per McKennie tra Juventus e Fiorentina potrebbe rientrare anche il nome di Amrabat. Dopo la stagione in prestito al Manchester United, il centrocampista marocchino è rientrato a Firenze ma rimane in uscita. Proprio come l’americano in bianconero.

Entrambi sono in scadenza nel 2025 e valutati 12-15 milioni di euro. Le due dirigenze potrebbero quindi valutare anche l’ipotesi di uno scambio alla pari, vantaggiosa per entrambi perché permetterebbe di liberarsi dei rispettivi esuberi in rosa. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juve-Fiorentina.