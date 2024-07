Marotta ufficializza una cessione: trovata la formula per lasciare l’Inter

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, annuncia un addio ai nerazzurri: dichiarazioni che confermano una partenza eccellente

L’Inter si gode la “pole position”, derivata dall’aver già compiuto le operazioni di mercato principali e dal suo rango di campione d’Italia in carica, ma c’è ancora qualche movimento che riguarda i nerazzurri. E che viene annunciato dal presidente Marotta in persona.

Marotta, intercettato dai giornalisti all’evento indetto a Milano da Poste Italiane per celebrare il francobollo dedicato all’Inter campione d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul mercato nerazzurro. Tra cui quelle sul futuro di Valentin Carboni, destinato a lasciare non solo il club ma anche la Serie A. “Credo che concluderemo una cessione a titolo temporaneo con il Marsiglia – ha spiegato – In ogni caso cercheremo di mantenere il controllo del suo cartellino, lasciandolo vincolato all’Inter”. Per poi aggiungere, sulle operazioni in entrata: “Altri acquisti? Vediamo cosa succede”.