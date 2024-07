Marotta avvisato, preferisce l’Inter alla Premier League

Inter avvisata: meglio i nerazzurri della Premier League, ora la palla passa a Marotta

Dopo aver acquistato Martinez dal Genoa e messo sotto contratto Taremi e Zielinski, l’Inter ragiona con attenzione anche ad un possibile colpo in difesa.

Tra l’infortunio di Buchanan e altre esigenze di rosa, il club nerazzurro riflette su un possibile innesto. L’obiettivo è un centrale di piede mancino, in grado di giocare come centrale sinistro in alternativa a Bastoni, così che Carlos Augusto possa essere la vera alternativa a Dimarco. E tra i centrali di piede mancino è spuntato anche Nathan Zeze. Un profilo molto diverso da quelli accostati fino ad ora ai nerazzurri. Classe 2005, 190 centimetri, con un futuro certamente dalla sua, Zeze è uno dei più promettenti e talentuosi difensori del campionato francese.

Inter, Zeze chiama Marotta: vuole i nerazzurri

In forza al Nantes, con un contratto fino al 2028, Zeze ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club. Uno di questi è proprio l’Inter, che sta seguendo il transalpino di origini ivoriane con grande interesse.

‘Foot Mercato’ sottolinea infatti come i nerazzurri siano molto interessati al giocatore. Un interesse decisamente gradito. Diversi club inglesi si starebbero muovendo concretamente per il centrale difensivo classe 2005, ma dalla Francia affermano come lui preferirebbe approdare in Italia, proprio all’Inter. In questi giorni i nerazzurri e i francesi starebbero trattando alla ricerca di un accordo. Accordo non facile, visto che il giocatore ha un contratto sino al 2028 e il Nantes vorrebbe cercare di monetizzare quanto più possibile.