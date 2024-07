Iscrizione irregolare, esclusi dopo la vittoria del campionato: tutti svincolati

La vittoria del campionato è un lontano ricordo: l’iscrizione è risultata irregolare, club escluso e tutti i calciatori svincolati

In primavera la festa per aver vinto, dominando il campionato, oggi la delusione per non essere stati iscritti al torneo per la stagione 2024/2025. In pochi mesi è cambiato il mondo: la scorsa annata è stata una cavalcata trionfale con una sola sconfitta, due pareggi e tutti vittorie, con ben 106 gol realizzati.

Quest’estate però è arrivata la doccia gelata: il Real Borgaro non prenderà parte al campionato di Seconda Categoria 2024/2025, una presenza conquistata sul campo, vincendo appunto la Terza Categoria Torino lo scorso anno. L’iscrizione però è risultata irregolare e la richiesta di sanare la posizione è caduta nel vuoto.

C’era tempo fino alle ore 19.00 del 25 luglio per il “versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione”, ma il termine perentorio non è stato rispettato ed è trascorso senza che avvenisse quanto richiesto.

Real Borgaro fuori dal campionato: tutti i giocatori svincolati

La società è stata quindi esclusa dal campionato e ne è stata dichiarata l’inattività. Questo significa che tutti i calciatori tesserati sono automaticamente svincolati e possono accasarsi con un altro club.

E dire che la storia del Real Borgaro aveva fatto parlare di sé: il trionfo dopo appena un anno dalla costituzione della società, ottenuto nonostante l’assenza di un impianto dove disputare le partite casalinghe. Una mancanza che non ha rappresentato un ostacolo per la cavalcata promozione, ma che ha presentato poi il conto quest’estate. Già a giugno le prime problematiche con le voci su una possibile fusione con una società della provincia di Torino più strutturata in possesso della disponibilità di un impianto di gioco. Quindi l’iscrizione non conforme ed, infine, la notizia che pone fine al sogno del Real Borgaro: a due mesi dalla promozione è già tutto finito.