Inter, quattro consigli per gli acquisti: Rabiot non è l’unico sulla lista

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta sta lavorando per chiudere la campagna acquisti: arrivano tre consigli

Il calciomercato dell’Inter si muove lentamente, visto che la squadra campione d’Italia in carica ha bisogno solo di puntellare una rosa già di altissimo livello. Sono arrivati gli svincolati Mehdi Taremi, in grande spolvero in queste prime uscite, e Piotr Zielinski, mentre dal Genoa è arrivato il vice di Yann Sommer, quel Josep Martinez che tanto bene ha fatto nelle stagioni in rossoblu.

Per il futuro, il presidente Beppe Marotta e gli altri uomini mercato, con in testa il direttore sportivo Piero Ausilio, hanno puntato su Alex Perez, 18enne difensore centrale spagnolo arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia. Ora manca davvero poco per completare la squadra, il grande obiettivo per l’attacco resta Albert Gudmundsson del Genoa, se dovesse partire Marko Arnautovic. Adesso, però, questa opzione è stata messa in stand by in attesa degli eventi.

Ma l’ex direttore generale della Juventus ha sempre un occhio di riguardo per il mercato degli svincolati, quest’anno particolarmente affollato di nomi di altissimo livello. Uno di questi ha lasciato proprio i bianconeri, ma non ha ancora trovato la sua nuova casa, col Manchester United che è in forte pressing sul suo entourage. Di Rabiot, e non solo, ha parlato l’ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat, dispensando consigli di mercato. “Per il centrocampo Rabiot sarebbe un acquisto straordinario, mentre per l’attacco dico Depay – le sue parole a ‘interlive.it’ – L’olandese ha qualità e fantasia, a mio avviso può fare comodo”. Ma c’è un terzo nome che stuzzica Dalmat.

Inter, il sogno di Dalmat parla spagnolo: Nico Williams

Chiaramente, visto i costi dell’operazione, è destinato a rimanere un sogno, ma Dalmat vorrebbe vedere nella sua vecchia squadra un calciatore che dimostrato tutto il suo valore ai recenti Europei, vinti con la Spagna di Luis de la Fuente. “È un sogno, ma impossibile, Nico Williams dell’Athletic Bilbao. C’è anche Sancho del Manchester United (accostato anche della Juventus, ndr), ma non credo ci siano i soldi per prendere l’inglese”. Vedremo se i consigli sugli svincolati, e non solo, verranno ascoltati dalla dirigenza nerazzurra, sempre attenta alle occasioni che si presentano durante il calciomercato.