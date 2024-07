Gelo tra il Milan e il giocatore: “Via subito”

Gelo improvviso tra il Milan e il giocatore, si materializza un addio improvviso: le dichiarazioni non lasciano adito a dubbi

Il Milan prova, finalmente, ad accelerare sul mercato. Pavlovic sarà il secondo colpo rossonero di questa estate dopo Morata, diverse altre operazioni andranno comunque messe a segno nei prossimi giorni per completare la rosa secondo i desideri del tecnico Fonseca. Ma le difficoltà per il Diavolo rimangono.

Ancora in salita la strada per giungere a Youssouf Fofana, con le dichiarazioni di Thiago Scuro, dg del Monaco, in conferenza stampa che sembrano complicare ulteriormente la trattativa con il club del Principato. “Abbiamo un accordo risalente alla scorsa estate col giocatore perché possa partire quest’anno, ma devono essere soddisfatte le condizioni previste – ha spiegato – Speriamo di trovare una soluzione che convenga a noi come al giocatore, ma, diversamente, può anche restare e andare via a zero nella prossima stagione”.

I monegaschi dunque mostrano i muscoli, ma l’ambiente rossonero non la prende bene. La notizia come prevedibile circola rapidamente sul web e i commenti dei tifosi vanno in una direzione ben precisa: inutile continuare a perdere tempo, meglio dedicarsi ad altri obiettivi. Ecco una carrellata di messaggi dai social:

Tirato troppo la corda. Mollare subito prima di rimanere col cerino in mano come con taremi.. — ✊🏼🇵🇸✌🏼 (@tiziodidoom) July 30, 2024

Se lo tenessero, madonna santa! Non esistono altri mediani sulla faccia della terra? — Davide C. (@card1__) July 30, 2024

Ricordo che al Monaco abbiamo letteralmente regalato soldi per Ballo Toure e Pellegri. Forse è il caso di iniziare a pensare di passare oltre. — Elisabetta ❤🖤 (@Lilibeth3090) July 30, 2024