Dal Milan al giallorosso, Fonseca dà il via libera

Il Milan in attesa di nuove acquisti, può veder partire uno dei senatori dello spogliatoio: c’è l’interesse giallorosso

Pavlovic dopo Morata. Il Milan batte il secondo colpo con l’acquisto del difensore serbo dal Salisburgo che ha sostenuto oggi le visite mediche e che sarà annunciato a breve. Il 23enne non chiuderà però il calciomercato rossonero, visto che Fonseca attende ulteriori rinforzi in ogni parte del campo.

In difesa si sta provando a prendere Emerson Royal dal Tottenham per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, mentre a centrocampo non si sblocca la trattativa per Fofana e si continua a seguire anche Samardzic. In attacco, invece, il nome in pole resta quello di Fullkrug nonostante l’inserimento del West Ham.

Arrivi, ma anche partenze che serviranno anche a finanziare gli eventuali acquisti. Così se per Thiaw si attende l’offerta giusta del Newcastle, si registra la possibilità di veder partire uno dei senatori dello spogliatoio milanista. Si tratta di Davide Calabria, 27 anni, capitano finora della squadra rossonera, ma che potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di Emerson Royal. Legato al club soltanto per un altro anno, il terzino destro è al bivio: rinnovo o addio.

Calciomercato Milan, Calabria in giallorosso: i dettagli

Il nome di Calabria è stato inserito tra i possibili obiettivi di mercato del Galatasaray, squadra campione di Turchia. I giallorossi avrebbero effettuato – riferisce ‘Sky’ – un sondaggio per il 27enne per capire la fattibilità di intavolare una trattativa per lui.

Al momento non si registra una vera e propria trattativa e nelle prossime ore si capirà se l’interesse turco per Calabria diventerà qualcosa in più. Nel caso in cui da Istanbul dovesse partire un vero e proprio assalto, bisognerà anche valutare la risposta del calciatore che sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua esperienza in rossonero. Per farlo, come detto, servirà però prolungare il contratto e trovare un accordo su ingaggio e stipendio.