Non solo Chiesa, scambio Napoli-Juventus: lo ha segnalato Motta

Possibile scambio tra Napoli e Juventus in questa finestra di calciomercato: oltre a Chiesa c’è un’altra ipotesi percorribile

Nuovo corso per entrambe. Juventus e Napoli ripartono da zero (o quasi): i bianconeri si sono affidati a Thiago Motta, gli azzurri hanno scelto Antonio Conte per cancellare l’anno orribile del post scudetto.

Entrambe le società devono ancora completare la rosa da mettere a disposizione dei rispettivi tecnici e per questo sarà importante anche il capitolo cessioni. Giuntoli da questo punto di vista si sta muovendo molto in questi ultimi giorni ed ha completato l’addio di Soulé, arrivato ieri a Roma tra l’entusiasmo del popolo giallorosso, e Huijsen al Bournemouth. Manna, invece, deve ancora ingranare la quarta: il caso più spinoso è quello di Osimhen, ma da cedere ci sono anche diversi calciatori che Conte non ritiene adatto al suo calcio.

Tra questi potrebbe esserci anche Giovanni Simeone: il Cholito, a segno nell’amichevole di ieri sera, è uno dei candidati a prendere il posto di Immobile alla Lazio, ma può essere anche un ottimo vice-Vlahovic dovesse andare via Milik. Proprio l’argentino, a cui Conte sembra preferire Cheddira, potrebbe finire al centro di uno scambio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio con Simeone: non solo Chiesa

Simeone può quindi diventare un obiettivo della Juventus o comunque un’occasione da poter sfruttare, magari impostando uno scambio con il Napoli.

Con Chiesa per esempio, il cui nome in ottica azzurra è stato sondato da alcuni intermediari. L’attaccante ha il gradimento di Conte, ma i partenopei sugli esterni hanno diversi calciatori e servirebbe sfoltire la rosa per procedere all’inserimento dell’ex Fiorentina. Scambio Simeone-Chiesa, ma non solo stando a quanto scrive su X il giornalista Antonello Angelini, noto anche per il suo tifo bianconero: “Anche Simeone potrebbe rientrare in uno scambio con il Napoli – si legge sul suo tweet -. Con Chiesa o altri tra quelli che Motta ha segnalato a Giuntoli come cedibili”. Angelini ha poi aggiunto che “tra Juve e Napoli (De Laurentis e Manna) i rapporti sono ottimi e distesi”.

Chiesa a parte, tra gli esuberi della Juventus rientrano centrocampisti come McKennie e Arthur, ma anche Kostic che potrebbe essere un profilo gradito all’allenatore dei partenopei. In uscita dai bianconeri anche De Sciglio, oltre all’ex azzurro Milik, sul quale c’è l’interesse del Siviglia. Infine, non va dimenticato Szczesny, sul mercato dopo l’arrivo di Di Gregorio e per il quale non si è concretizzato il trasferimento in Arabia Saudita.