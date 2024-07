Caso scommesse, stangata UFFICIALE: 2 anni e 9 mesi di squalifica

Nelle scorse settimane era stata respinta la richiesta di patteggiamento formulata da due calciatori per ottenere uno sconto della pena

In seguito alla scandalo dello scorso autunno legato a nuovi casi scommesse che aveva portato alle squalifiche di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, pochi mesi fa altri quattro calciatori sono stati coinvolti all’interno di una nuova indagine. Anche in questo caso, è stata presentata l’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’articolo 24, commi 1 e 2, per aver effettuato scommesse non consentite dal regolamento.

Riassumendo quanto avvenuto, la Procura della Repubblica di Benevento aveva segnalato quattro calciatori che – all’epoca dei fatti di cui erano stati accusati – vestivano proprio la maglia del Benevento. Una vicenda che ha riguardato Christian Pastina, Gaetano Letizia, Francesco Forte ed Enrico Brignola, tutti inizialmente deferiti dalla Procura della Federcalcio lo scorso 28 maggio in attesa di processo.

Ai quattro calciatori veniva contestato l’aver effettuato scommesse “direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri”, relative alle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23. Ed ecco che nella giornata odierna, è arrivata l’attesa sentenza formulata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in merito all’inchiesta segnalata dalla Procura di Benevento.

Ufficiale maxi squalifica per Pastina e Forte: prosciolti Letizia e Brignola

Dopo aver esaminato attentamente tutto il materiale fornito dalla Procura della Repubblica di Benevento, ecco che quest’oggi è arrivata la sentenza ufficiale sui quatto calciatori.

Come annunciato dal dispositivo diffuso nelle scorse ore dalla Federcalcio, è stata decisa una maxi squalifica nei confronti di due calciatori: due anni per Christian Pastina e nove mesi per Francesco Forte. Sono stati prosciolti, invece, sia Gaetano Letizia che Enrico Brignola. Questo il comunicato ufficiale della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare, con riferimento al deferimento del 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego Pastina per due anni (con 15mila euro di ammenda) e Francesco Forte per nove mesi (con 6mila euro di ammenda). Prosciolti, invece, i calciatori Gaetano Letizia ed Enrico Brignola”.