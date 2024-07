Allegri già pronto a tornare in panchina: annuncio UFFICIALE dell’agente

Massimiliano Allegri è già pronto a tornare in panchina dopo l’addio alla Juventus: l’annuncio dell’agente sul futuro del tecnico e gli ultimi aggiornamenti

Si profila un anno sabbatico per Massimiliano Allegri dopo il brusco addio alla Juventus, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto che era fissata a giugno 2025. Il caos post Coppa Italia ha accelerato la separazione con il club bianconero.

Il tecnico toscano è ora in attesa di una nuova chiamata dopo aver rifiutato nuovamente le sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Intervistato da Fulvio Collovati sul canale Youtube dell’ex calciatore, il suo agente Giovanni Branchini ha parlato così della seconda avventura in bianconero: “La rosa degli ultimi anni non era perfetta come qualcuno voleva far credere, altrimenti non ci sarebbero stati tanti acquisti quest’anno. Cosa non ha funzionato tra Allegri e la Juve in questi ultimi tre anni? Secondo me c’era semplicemente un organico che non poteva consentire di fare molto di più. Poi abbiamo visto le vicissitudini che hanno travolto la società, con tutti i cambiamenti che ne sono derivati. In questi ultimi due mesi ho visto uscire dalla Juve personaggi di valore assoluto, che hanno creato la Next Gen ed hanno prodotto tutti quei giocatori che oggi alimentano il mercato della Juve”.

Il procuratore ha poi tuonato: “Molte persone si sono inventate una professione con le critiche ad Allegri. Ci sono personaggi di media caratura che nell’offesa ad Allegri e nelle critiche ad Allegri hanno trovato una popolarità che forse altrimenti non avrebbero trovato. Lo giustifico perché ognuno deve sbarcare il lunario come sa e come può”.

Futuro Allegri, l’agente ribadisce il no all’Arabia Saudita: “Aspetta un progetto importante”

“Quando Allegri ha fatto la scelta di non andare al Real Madrid per tornare alla Juve ha fatto una scelta sentimentale, perché avrebbe guadagnato meno. – ha proseguito Branchini – Sapeva che c’era un organico da rifondare e che non c’erano le risorse per farlo”.

L’annuncio, infine, è sul possibile futuro del tecnico: “Allegri cerca un progetto interessante per allenare con le sue caratteristiche. Ha le sue idee, qualcosa ha dimostrato in questi anni, aspetta un progetto importante. Non si è mai pentito di non aver firmato con il Real Madrid per andare alla Juve”.