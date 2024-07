Milan, è appena arrivato e già se ne va: trattativa avviata

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista un calciatore che non sarebbe titolare con Fonseca. Il suo contratto scade nel 2028

Può lasciare il Milan dopo una sola stagione in cui non ha lasciato il segno. 40 presenze in tutto e zero gol per il centrocampista arrivato in rossonero l’estate scorsa per circa 20 milioni di euro bonus inclusi. Pioli lo ha utilizzato in diversi uoli, ma in nessuno di essi è riuscito a fare la differenza. È evidente come tutti si aspettassero qualcosa di più da lui.

Parliamo di Yunus Musah, al centro di una trattativa che coinvolge il Lione. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club transalpino ha già avviato una trattativa con la società di Red Bird per il cartellino dello statunitense con un passato all’Arsenal e approdato a Milano dodici mesi fa al termine dell’esperienza in Liga, con la maglia del Valencia.

Il Lione è uno dei grandi protagonisti di questa sessione estiva. La proprietà, americana come quella del Milan, ha già speso la bellezza di 125 milioni di euro. Tanti gli acquisti, fra gli ultimi quello del 23enne georgiano Mikautadze messosi in luce all’Europeo in Germania e nei radar di alcuni club di Serie A come Napoli e Roma.

Il Lione lo ha strappato al fotofinish al Monaco per poco meno di 20 milioni, dando forza a un progetto sportivo valido sia per il presente che in prospettiva futura. In questo senso può spiegarsi l’interesse per Musah, calciatore con margini di miglioramento se non altro perché ha solo 21 anni, il cui contratto col ‘Diavolo’ termina nel 2028.

Da capire se Ibrahimovic e soci siano disposti o meno a valutare la sua cessione, considerato che a centrocampo manca già una pedina. A proposito di Monaco, non è ancora sfumato del tutto quel Fofana nel mirino pure della Juventus ma, adesso, soprattutto del Manchester United.

Milan, dalla Francia: il Lione vuole Musah. Con Fonseca non sarebbe un titolare

Un parere sulla cessione o meno di Musah dovrebbe darlo anche Fonseca. Di sicuro il newyorkese non sarà un titolare, almeno in partenza, del suo Milan, per cui al prezzo giusto potrebbe arrivare l’apertura da parte della dirigenza milanista.

Il problema sarebbe poi dopo: con chi rimpiazzarlo? Nome a parte, ogni trattativa del Milan va sempre sulle lunghe, e l’inizio del campionato è ormai alle porte… Musah non viene da un’annata esaltante e nemmeno da una Copa America positiva. Ha giocato due delle tre partite del girone C, dove gli Stati Uniti sono giunti terzi non qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta.