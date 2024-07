Lo voleva la Juve: ecco il jolly per l’attacco di Conte

Il Napoli ancora attivo sul mercato, per Antonio Conte un gran colpo in attacco: era un vecchio obiettivo della Juventus

Situazioni simili per il Napoli di Antonio Conte e per il club del passato del tecnico pugliese, la Juventus. Il mercato in entrata di azzurri e bianconeri necessita delle cessioni per sbloccarsi. Nel caso dei partenopei, quella di Victor Osimhen. Una volta detto addio al nigeriano, ci saranno le risorse per completare la campagna acquisti. Tante idee già sul taccuino di Conte e di Manna, tra cui un vecchio obiettivo del club torinese.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, per l’attacco il Napoli potrebbe fiondarsi su David Neres. Il brasiliano, che qualche stagione fa era uno dei nomi ricorrenti del mercato della Juventus, è in forza al Benfica, ma mal sopporta il ruolo all’ombra di Angel Di Maria. Ecco perché gli azzurri avrebbero iniziato a sondare il terreno e a intavolare una trattativa, anche se c’è da fare attenzione anche alla concorrenza del Besiktas.