Inter, Marotta colpisce ancora: doppio colpo, cambia un titolare

Marotta ribalta l’Inter e il calciomercato, il dirigente nerazzurro pronto alla doppia mossa che cambia tutto

Cresce bene, nel precampionato, l’Inter di Simone Inzaghi, vittoriosa anche nell’amichevole contro il Las Palmas. Taremi, tra gli altri, continua a regalare sensazioni positive, i nerazzurri sembrano poter arrivare tirati a lucido al via della stagione e del resto già con le mosse principali di mercato messe a segno, diversamente dalla concorrenza. Ma qualcosa potrebbe ancora muoversi per i campioni d’Italia e Marotta vuole farsi trovare pronto.

Attenzione alla situazione Dumfries, innanzitutto. Sembra tutto ben avviato per il rinnovo dell’olandese, che tornerà a Milano nel prossimo weekend dopo le vacanze. Sul piatto un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2027 o al 2028, ma, qualora qualcosa andasse storto, occorrerà cederlo per non perderlo a zero tra un anno e soprattutto acquistare un titolare pronto. Che secondo il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe essere Vanderson del Monaco, che è stato proposto ai nerazzurri e che piace molto per le sue caratteristiche sulla fascia, oltre a essere un profilo giovane e dai grandi margini di crescita.

C’è poi un altro nome che si segue sotto traccia, ed è quello di Sucic, centrocampista in grado di svariare sulla trequarti e che andrà in scadenza tra un anno con il Salisburgo. Dunque, Marotta culla la possibilità di acquistarlo per la prossima estate a parametro zero e lo monitorerà con grande attenzione da qui in avanti.