Colpo a sorpresa, Verratti sbarca in Serie A: ci sono già le cifre

Marco Verratti dopo un anno in Qatar può rientrare in Italia e fare il suo debutto in Serie A: spuntano già le cifre del colpo a sorpresa

Marco Verratti in Serie A: il 31enne centrocampista dell’Al-Arabi potrebbe sbarcare nel massimo campionato italiano, dove non ha mai giocato. Il suo addio all’Italia, infatti, è arrivato dopo l’anno magico con il Pescara, quello della promozione dalla Serie B: l’allora 19enne preferì accasarsi al Paris Saint-Germain, nonostante le proposte di Juventus e Napoli, ed allora il suo nome non è mai stato inserito tra chi ha avuto almeno una presenza nella Serie A.

Una pecca che ora potrebbe essere colmata, tanto che stanno spuntando anche le cifre. Del resto l’anno in Qatar non è andato particolarmente bene: il quinto posto in classifica dell’Al-Arabi non è il risultato che ci si aspettava e il giocare in un campionato poco competitivo come quello qatariota è costata anche la Nazionale a Verratti. Ed allora potrebbe esserci la voglia di rimettersi in gioco in Europa, anche perché 31 anni non sono certo tanti per un calciatore del suo valore.

Un giocatore che potrebbe far comodo a diverse squadre in questo momento e tra queste c’è sicuramente il Milan.

Calciomercato Milan, prende quota Verratti

Verratti al Milan prima della fine del calciomercato è quello che credono possa succedere i bookmakers: l’approdo in rossonero del centrocampista abruzzese è pagato 9 volte la posta, non una quota bassa, ma già il fatto c’è la quota per il possibile affare è un segnale.

Bisognerà vedere se a questo si assocerà una vera e propria trattativa. A favore c’è il rapporto tra Verratti e Ibrahimovic che hanno condiviso alcuni anni al Paris Saint-Germain: “Al mondo ce ne sono pochi come lui” le parole dello svedese nella sua autobiografica. Dall’altro lato però, contro l’ipotesi di vedere il 31enne centrocampista in rossonero c’è la linea imposta dalla società sul mercato. Una linea che si basa soprattutto su calciatori giovani, quale non è Verratti.

Nel mercato però può succedere di tutto, soprattutto quando spunta una possibile occasione. Potrebbe esserlo Marco Verratti: i bookmaker ci credono, chissà se il Milan è pronto a scommetterci.